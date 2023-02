L’allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte in ‘Forza Napoli Sempre’: “Il Napoli di quest’anno mi ha abituato troppo bene e credo che anche in Europa sia una delle squadre più forti. L’altra sera mi è piaciuto leggermente meno ma capisco pure che non possono sempre andare a 100 all’ora. Credo che solo due giocatori (Osimhen e Kvara) non possano incidere come se fossero la metà della squadra. Anche perché il Napoli è una squadra dove l’allenatore ha messo tutti i giocatori nel ruolo ideale e quindi rendono tutti al massimo. Spalletti è assolutamente cresciuto negli ultimi due anni, anche nei metodi.

Spalletti ha capito che con dei giocatori così giovani potrà costruire una grande squadra nel tempo. Non credo che in futuro Kvaratskhelia possa diventare un centravanti perché sono esterni unici che saltano l’uomo; deve giocare lì. E lo farà tutta la vita. In questo momento sta sviluppando quelle che sono le sue qualità naturali che sono esaltate dall’allenatore e dai compagni. Meno male perché così la gente capisce che bisogna insegnare ai giovani italiani a dribblare, cosa che negli ultimi anni Insigne non faceva più“.