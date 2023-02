David Trezeguet è intervenuto ai microfoni di Dazn e da grande attaccante quale è, ha voluto parlare del trascinatore del Napoli e del capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen.

Trezeguet, che guarda partite in tutto il mondo, ha parlato in questi termini dell’attaccante nigeriano

“Lo seguo altrove, perché io guardo tante partite in giro per il mondo e lo vogliono tutti: se ne parla in Germania, in Francia, perché sta dimostrando di essere unico, veloce; è il prototipo del giocatore veloce, che svaria, che va in velocità ed è anche maturato nel gestirsi, nel migliorare i movimenti in campo. Già al Lille aveva fatto vedere cose interessanti, ma ora è cresciuto tantissimo”.

Fonte: DAZN.