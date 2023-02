Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria per 0-0 e ha commentato ora la classifica.

In particolare, a Inzaghi è stato chiesto se ora cambiano le prospettive, se ci si focalizzerà più sulle Coppe data la distanza dal Napoli:

“La distanza con il Napoli è importante e ci impedisce di pensare allo Scudetto, ma io guardo a noi; non guardiamo nè avanti né indietro, volevamo la quarta vittoria di fila, non abbiamo subito goal ma speravamo in un risultato diverso. Sono rammaricato perché abbiamo giocato comunque bene, ma dovevamo vincere e mi dispiace non aver segnato”.

Fonte: DAZN.