Gazzetta – Osimhen arriva a Dimaro e semina il panico: il nigeriano è sembrato in forma

Victor Osimhen è arrivato a Dimaro con una mentalità da campione.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il nigeriano sarebbe arrivato in ritiro dimostrando una grande voglia di essere da subito determinante: accolto alla grande dai tifosi azzurri, il calciatore ha sfornato una prestazione invidiabile in partitella seminando il panico tra i suoi compagni di squadra ed esultando con i suoi tifosi. Era necessario che partisse con il piglio giusto, il 9 degli azzurri, per iniziare al meglio la stagione e il ritiro di Dimaro Folgarida.