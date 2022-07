Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha commentato il mercato del Napoli, in particolare il mercato in uscita.

In particolare, Marianella ha risposto a una domanda sul futuro di Koulibaly e di Osimhen e ha detto su quali dei due il Napoli debba puntare per il futuro:

“Io, fossi nel Napoli, punterei per il futuro più per Osimhen che per Koulibaly; KK ha una situazione contrattuale molto in bilico, mentre Osimhen è giovane, decide le partite e può essere l’uomo da cui il Napoli riparte”.

Fonte: Sky.