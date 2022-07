Alvino su Meret: “Nessun dietrofront sul rinnovo, ma serve chiarezza”

Carlo Alvino ha parlato di Alex Meret a Radio Goal.

Il giornalista campano sulla questione rinnovo: “Non ci sono notizie di un possibile dietrofront sul rinnovo di Alex Meret. Penso però che sabato in conferenza stampa serva fare chiarezza su questa questione, da parte di Giuntoli o del tecnico Spalletti. Questo clima di tira e molla che si legge mediaticamente non fa bene nè al Napoli e nè al calciatore”. In effetti le basi per il rinnovo ci sono, ma non è arrivata ancora l’ufficialità del prolungamento del contratto fino al 2027: è opportuno che la società sia chiara su questa vicenda.