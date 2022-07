Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole: “ Hubert andrà con Spalletti in ritiro, ma il ragazzo vuole giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte importanti dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non le valuta. Terzo portiere a Napoli? Non mi va di escluderlo, ma la decisione finale spetta a Giuntoli”