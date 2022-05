Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha parlato a 1 Station radio soffermandosi su un vecchio obiettivo del Napoli, Szoboszlai. Queste le sue dichiarazioni: “Dominik a Napoli? Questo non lo posso dire perchè con i ragazzi non parlo di mercato. Lui vuole conquistarsi un posto stabile a Lipsia, e credo che al momento voglia restare lì. Spalletti? Napoli è una piazza molto calda ed entusiasta; è difficile che i tifosi riescano ad essere razionali, basta prendere come esempio Ancelotti”.