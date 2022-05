Champions – Altro miracolo del Real Madrid, Ancelotti raggiunge il Liverpool in finale

Perdeva 0-1 al 90′, avrebbe dovuto segnare due reti per i supplementari…lo ha fatto, e ha conquistato anche la finale con il terzo. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti compie un altro miracolo e sbatte fuori dalla Champions il Manchester City, raggiungendo il Liverpool in finale. Gli inglesi erano passati in vantaggio al minuto 73′ con Mahrez, e la qualificazione sembrava ormai cosa fatta. Ma al 90′ è scattata quella che a questo punto si potrebbe chiamare “zona Real Madrid”, con i blancos che l’hanno ribaltata nel giro di un minuto con una doppietta di Rodrygo, portandola ai supplementari in virtù del 3-4 dell’andata. Da registrare, prima di tutto ciò, un paio di occasioni colossali sprecate dal City con Grealish per il colpo del K.O. Al quinto minuto del primo tempo supplementare arriva la firma dell’uomo più atteso, che lo zampino ce lo mette sempre, come nell’assist per il primo gol di Rodrygo: Karim Benzema, su rigore, porta i suoi all’ultimo atto della massima competizione europea, sabato 28 maggio, a Saint-Denis.