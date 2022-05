Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN soffermandosi sulla lotta scudetto in Serie A, che vede primo il suo Milan. Di seguito le sue parole: “Stiamo facendo grandi sacrifici per raggiungere i nostri obiettivi, siamo in testa e dobbiamo restare concentrati perchè nel calcio le cose possono cambiare da una settimana all’altra”.