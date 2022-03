Sky, Caressa: “Rrahmani emblema del lavoro di Spalletti al Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, è intervenuto sul suo canale Youtube per elogiare il meraviglioso lavoro fatto da Spalletti al Napoli. Queste le sue parole: “Il grande campionato fatto dal Napoli e sia merito dei giocatori che di Spalletti! Il tecnico toscano penso sia tra i migliori d’Europa nel rivalorizzare giocatori che vengono da momenti difficili. Riesce ad arrivare alla testa e al cuore di quest’ultimi innescando un processo di profondo miglioramento.

Ricordate le prestazioni di Rrahmani e Lobotka dell’anno scorso? Adesso sono calciatori completamente rinnovati! Stanno facendo un campionato straordinario ed il merito non è solo loro. Lo stesso Juan Jesus, addirittura fatto fuori dalla Roma, non ha fatto rimpiangere la lunga assenza di Koulibaly.

Con l’Atalanta sarà una partita veramente tosta per gli azzurri. L’assenza dello stesso Rrahmani peserà parecchio ma gli uomini di Spalletti hanno tutte le carte in regola per sfangarla”.