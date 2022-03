Sconcerti sicuro: “Fate i dovuti scongiuri, il Napoli batterà l’Atalanta, vi spiego perchè”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulla sfida che vedrà il Napoli affrontare l’Atalanta. Queste le sue parole: “Sono pronto a prendermi tutti gli improperi dei tifosi azzurri ma sono sicuro che il Napoli vincerà a Bergamo. Nonostante le grandi difficoltà, contro l’Atalanta i partenopei sfoggiano sempre grandi prestazioni. Dato che, a mio avviso, la squadra di Spalletti è la favorita alla vittoria finale, riuscirà anche a portarsi a casa i tre punti con i bergamaschi.

Assenza di Osimhen? Ci sarà Mertens a non farla pesare. I due possono giocare anche in coppia, come fatto ad esempio contro l’Udinese. Per diventare vincenti gli azzurri devono fare un passo in avanti per quanto riguarda la mentalità. Fissarsi sul dualismo tra Dries ed il nigeriano non porta da nessuna parte”.