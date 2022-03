Cassano: “Il lavoro di Spalletti al Napoli è straordinario! Ecco cosa mi ha sorpreso maggiormente”

Il noto ex calciatore di Inter, Milan e non solo, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sulla vittoria del Napoli sull’Udinese. Queste le sue parole: “Vorrei soffermarmi sul lavoro fatto da Spalletti al Napoli. Ha portato una squadra a livelli elevatissimi e, contro l’Udinese, con l’ingresso di Mertens ha cambiato completamente il match. Il secondo goal, in particolare, è un vero capolavoro. Inoltre, Osimhen è davvero cresciuto tantissimo sotto la sua guida. Ad inizio campionato ho criticato parecchio il nigeriano, soprattutto per i 70 milioni spesi, adesso mi sono completamente ricreduto!

Il Milan deve fare molta attenzione al Napoli. Gli azzurri hanno guadagnato nuova fiducia dopo la vittoria in casa e non si fermeranno di certo d’avanti alle assenze”.