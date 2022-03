Bacconi: “Napoli troppo sicuro di vincere! Vi svelo la forza del Milan”

Il noto esperto di tattica, Adriano Bacconi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulla partita tra Napoli e Milan di domenica sera. Queste le sue parole: “Il Milan ha nettamente meritato la vittoria domenica sera! Ha avuto estremo rispetto dell’avversario, adattandosi anche tatticamente come mai aveva fatto nel corso del campionato. Pioli ha pensato ad uscire indenne dalla sfida del Maradona e, solo se ci fosse stata la possibilità, avrebbe affondato il colpo per portare a casa la vittoria. Il goal non è frutto del caso! Il Napoli è stato troppo passivo, senza cattiveria.

La squadra di Spalletti è entrata in campo troppo sicura dei propri mezzi! Benissimo i primi 20 minuti poi il Milan ha preso le contromisure. Da li in poi il Napoli di è completamente disunito! E’ venuto a mancare il possesso palla e la variabilità tattica e questo ha portato alla meritata sconfitta“.