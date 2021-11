Budel: “Spalletti punterà su Petagna contro il Legia! Vi dico la mia su Napoli-Verona”

L’ex calciatore ed attuale commentatore Dazn, Alessandro Budel, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sugli azzurri. Queste le sue parole: “Napoli-Verona sarà un grandissimo match! Gli scaligeri sono in una forma straordinaria ma i partenopei sono di tutt’altro livello. Nonostante l’assenza di Koulibaly, per me perno fondamentale della difesa, il Napoli in casa saprà sopperire alla sua assenza. Sia Di Lorenzo che Mario Rui sono in estrema crescita ed anche il colpo Anguissa ha dato grande equilibrio al centrocampo.

Europa League? La difesa del Legia Varsavia è molto fisica, per questo motivo penso che Spalletti si affiderà ad Andrea Petagna dal primo minuto! Anche se utilizzato poco, l’ex Spal, quando chiamato in causa ha risposto sempre benissimo. Inoltre in questo modo il tecnico azzurro potrà puntare anche su Mertens a gara in corso. Il belga è uno di quelli che spacca in due la partita“.