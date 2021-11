Malfitano severo: “Spalletti grande uomo ma fuori luogo con i giornalisti, vi spiego”

Il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Luciano è un grandissimo allenatore! Il lavoro che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, io ho avuto modo di apprezzarlo nel ritiro di Castel di Sangro. L’impegno che ci mette nel suo lavoro sia per migliorare uno come Koulibaly che un giovane come Zanoli è ammirabile!

Vorrei dargli solo un consiglio, arrabbiarsi con i giornalisti in quel modo come domenica, è fuori luogo! Noi facciamo il nostro dovere è inutile agitarsi tanto. La questione Insigne è piuttosto spinosa lo capisco ma non dovrebbe partire in quarta quando gli si pongono domande di questo genere“.