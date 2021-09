Graziani: “Il Napoli deve dare i giusti meriti a Gattuso! Osimhen? Vi svelo chi mi ricorda”

L’ex attaccante ed allenatore, Ciccio Graziani, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino per fare il punto sul Napoli e su Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Il Napoli deve dare i giusti meriti a Gattuso! Anche se ha commesso qualche errore durante la sua avventura partenopea, il tecnico calabrese ha dato una buona impronta a questa squadra. I concetti del suo 4-2-3-1 sono stati ripresi da Spalletti che, appena arrivato, si è trovato avvantaggiato. Toccherà a lui adesso dare continuità a questo inizio spettacolare!

Osimhen? Mi ricorda tantissimo Faustino Asprilla sia per movenze che per atteggiamento. Ovviamente il nigeriano ha qualcosa in più atleticamente. Diverse analogie è possibile farle anche con Tammy Abraham. L’ex Lille però ha un anno di esperienza in più nel nostro campionato e, a differenza dell’inglese, si è già adattato agli avversari e al carico degli allenamenti“.