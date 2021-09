GdS, Jorginho: “Con la Juventus serata speciale! Vi spiego cosa mi aspetto dal match”

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sul match di Champions League con la Juventus. Queste le sue parole: “Per me sarà sicuramente una partita speciale! Riabbraccerò tanti amici come Chiesa, Chiellini, Bonucci e Locatelli. L’Europeo è stata un’esperienza indimenticabile che ha cambiato completamente la nostra carriere ed anche le nostre vite. Inoltre è dal giorno del mio trasferimento al Chelsea che non affronto una squadra italiana, un motivo in più per fare bene.

La Juventus è una grandissima squadra! Nonostante l’inizio non sia stato esaltante, adesso si sono ripresi e sono pronti a darci battaglia. Il match va affrontato con la massima concentrazione e dedizione, quelle che si richiedono in partite così importanti”.