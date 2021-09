Ag. Basic: “L’Italia la nostra prima scelta! Con Sarri può far bene, vi dico la mia sul Napoli”

L’agente di Toma Basic, Adrian Aliaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla scelta del suo assistito di andare alla Lazio e sul Napoli. Queste le sue parole: “L’Italia è sempre stata la nostra prima scelta! Oltre alla Lazio, diversi club di Serie A hanno chiesto informazioni per il centrocampista. Su tutte il Napoli ma anche Milan ed Atalanta. E’ un calciatore molto abile tecnicamente che spesso si concede anche qualche conclusione dal limite dell’area di rigore. La Serie A è un campionato piuttosto complicato, avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi a questi ritmi. Con la Lazio di Sarri poi, sarà sicuramente tutto più semplice. Il tecnico toscano è molto abile nella gestione e nella crescita dei calciatori, siamo molto fiduciosi da questo punto di vista. Nonostante le ultime due uscite, i biancocelesti sono una gran bella squadra, ben costruita. Sapranno dire la loro in un campionato molto equilibrato“.