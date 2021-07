De Maggio: “Spalletti voleva Ounas alla Roma, vi spiego perchè non sarà ceduto”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica per dire la sua su Adam Ounas. Queste le sue parole: “Sono sicuro che non verrà ceduto, sarà valutato da Spalletti e potrebbe anche tornare utile. Ounas fu nel mirino di Spalletti quando allenava la Roma! Con il Napoli si trattò per uno scambio alla pari con Under ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso l’algerino è tornato dal prestito al Crotone più in forma che mai e proprio a Dimaro il nuovo tecnico farà le prime valutazioni“.