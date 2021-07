Secondo quanto riportato dall’emittente francese Rmc Sport, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul terzino sinistro del Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa. Dopo che la trattativa per Mario Rui è quasi del tutto tramontata, il club turco ha deciso di tutelarsi con il calciatore francese. C’è però un solo problema, Kurzawa al momento sta bene in Ligue 1 e non è convinto di lasciare il suo paese per trasferirsi nella lega turca.