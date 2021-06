Ungheria, il ct Rossi: “Impresa storica contro la Francia, Italia tra le favorite”

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo lo storico pareggio contro la Francia:

“Abbiamo compiuto un’impresa storica contro la Francia ma non dobbiamo o dimenticare chi siamo, da dove arriviamo. Dobbiamo restare con i piedi per terra. Un risultato come questo deve rappresentare una tappa per migliorare in futuro. Gia penso alla prossima.

Stiamo vivendo un sogno già da quando ci siamo qualificati. Stiamo continuando a viverlo ma vogliamo dare il 110% nella prossima partita sperando ci sottovalutino un po’ i nostri avversari. Non oso sperare nella qualificazione, voglio giocare bene e poi vediamo.

L’Italia in questo momento sta dimostrando di essere più in forma e più in palla di tutte le altre. Lo sta dimostrando in campo e a questo punto è di diritto tra le favorite per la vittoria finale, fatti i debiti scongiuri. Quella di Mancini è una squadra vera”