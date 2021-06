Ex CT Mozambico: “Mandava deve migliorare nel gioco aereo. Vi dico una cosa su Mario Rui.”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luís Gonçalves, ex C.T. del Mozambico.

“Mandava? Ha un carattere forte che gli dà grande motivazione nell’allenamento e grande forza in campo. Mette sempre grande intensità in campo, vuole sempre migliorare le sue qualità. E’ un terzino molto moderno ed è bravo ad attaccare ma anche un buon difensore. Per me è un difensore molto completo ed è un corridore.

Dove deve migliorare? Sicuramente può fare meglio nel gioco aereo ma al di là di questo è molto completo. Ha grande intelligenza, legge bene la partita, ha un’ottima capacità di cross ma per me è già un giocatore completo. Però sì, può migliorare nel gioco aereo.

Serie A? Potrebbe essere uno step molto buono in avanti per la sua carriera, può rendere al meglio poiché uno dei campionati migliori al mondo. Anche andare al Napoli sarebbe uno step superiore e un bel passo avanti per lui. Sento spesso il ragazzo ma non parliamo di calciomercato, c’è grande rispetto e siamo professionali. Ultimamente ha avuto dei problemi personali in Mozambico ma si è risolto tutto.

Mario Rui? L’ho allenato nell’Under 16 dello Sporting Lisbona. Sarebbe una buona coppia di terzini quella tra lui e Mandava”.