Valentini: “Insigne leader della Nazionale per un motivo”

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

Quale aspetto della Nazionale la fa sperare di più?

“Mancini ha riportato serenità, entusiasmo, solidarietà all’interno del gruppo. Non smetterò di predicare calma, tutti devono rimanere con i piedi per terra. In queste manifestazioni così importanti le cose si complicano sempre. Abbiamo un mix interessante di giovani e meno giovani, ma l’esperienza qui conta tanto. Io mi fido di Mancini e della squadra, ma dico calma”.

Quale il leader di questa squadra?

“Mi fido della coppia Bonucci-Chiellini. E poi aggiungo un giocatore che è maturato tanto nell’ultimo anno, non solo tecnicamente, ed è Insigne. ha assunto un ruolo centrale negli ultimi tempi. In campo è uno che non si nasconde mai .E poi mi auguro che Raspadori segua le orme non solo di Rossi ma anche di Schillaci”.