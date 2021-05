Fedele: “Napoli in Champions, ma il voto della stagione è un 6 o 7”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele. Di seguito, le parole rilasciate dal noto opinionista:

“Cavani è il miglior attaccante acquistato da De Laurentiis. Il Napoli andrà in Champions, la squadra è in gran forma e propone il calcio migliore, il Verona non ha più niente da dare al campionato. Occhio però alla paura. Non credo che Juric rimarrà con i gialloblu. Gattuso purtroppo, tra gennaio e febbraio, non ha saputo adattare le caratteristiche dei giocatori alla squadra. Come voto alla stagione degli azzurri, per la qualità e per le ultime partite do un 6 o 7. C’è stata tanta confusione fuori dal campo però poi sono arrivate l’eliminazioni dalla Europa League e dalla Coppa Italia e anche la sconfitta in Supercoppa. Le scuse resistono fino a un certo punto, ad esempio col Granada non avrei mai schierato Elmas terzino, così come avrei evitato la staffetta tra i portieri. Osimhen per via della sua statura fisica è molto scoordinato, che poi è una caratteristica di tutti i giocatori di colore, ma a differenza di altri attaccanti ha coraggio, una grande determinazione e voglia di consacrarsi“