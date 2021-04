Massimo Mauro, ex calciatore di Juve e Napoli, sull’edizione online di Repubblica si è soffermato sulla lotta Champions: “La giornata ha confermato una lotta per la Champions straordinaria. La Lazio porta a casa tre punti importanti a Verona. L’Atalanta splendida vittoria a Firenze. Ottimo anche il Napoli. Quindi il gioco si è fatto duro e sono entrati in campo quelli veri”.