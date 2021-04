Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha meritato la vittoria contro la Sampdoria. Manolas e Koulibaly insieme non mi ispirano fiducia perché hanno entrambi le stesse caratteristiche. Servirebbe un regista difensivo come lo era Albiol. L’Inter farà di tutto per vincere, non sarà facile per gli azzurri”.