Massimo Mauro, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli azzurri ce la mettono tutta per rovinare quanto di buono fatto. Sia la società che la squadra. Hanno un gruppo forte che potrebbe arrivare molto in alto. Spero che per la prossima stagione il Napoli non cambi allenatore. Quest’anno hanno avuto tanta sfortuna. Sono anni difficili e non si può chiedere di più. Il Napoli ha un grande allenatore, l’importante che non facciano casini”.