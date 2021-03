Tuttosport, Jacobelli: “Gattuso merita il rinnovo! Vi spiego cosa mi ha stupito di questo Napoli”

Il noto giornalista e direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha detto la sua circa l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Il lavoro svolto da Gattuso in questa stagione andrebbe senza dubbio premiato con il rinnovo! E’ vero, il Napoli ha avuto parecchie difficoltà ma perlopiù queste sono state dettate dai troppi infortuni. Non è facile senza lavorare con nessuno dei due attaccanti titolari e anche senza Koulibaly. Nonostante questo il Napoli è ancora lì a giocarsela per la Champions League e ce la metteranno tutta fino all’ultima giornata.

Gattuso inoltre ha vinto anche una Coppa Italia nel momento peggiore del Napoli degli ultimi anni. Questo non bisogna dimenticarlo soprattutto perchè in finale c’era la Juventus! Per come stanno ora le cose è probabile che il mercato degli allenatori sia piuttosto nutrito a fine stagione ma spero vivamente che Gattuso resti ancora a lungo al comando dei partenopei“.