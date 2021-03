Sabatini polemico: “Se due squadre possono mettersi d’accordo può valere tutto! Vi dico la mia su Juventus-Napoli”

Il noto giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua sullo spostamento di Juventus-Napoli! Queste le sue parole riportate da laroma24: “Se due squadre hanno la facoltà di mettersi d’accordo sulla data per giocare una partita, allora viene meno tutto il regolamento! Il match tra Juventus-Napoli andava disputato alla prima data disponibile sul calendario. Trovo veramente assurdo, con tutto quello che è accaduto in questa stagione, che la Roma sia l’unica squadra penalizzata con un punto. Per questo motivo giustifico le tante lamentele fatte dalla società giallorossa fino a questo punto“.