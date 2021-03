Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio:

“In Italia dobbiamo fare ancora dei passi enormi per arrivare ad uno stadio di proprietà e creare una struttura ultra moderna. Nella testa di De Laurentiis, del comune e dei napoletani, bisogna creare una struttura importante per far sì che il Napoli diventi una realtà che duri negli anni. Con quegli introiti, sarebbe bello se la società andasse ad acquistare giocatori già affermati.

Insigne? Lo ricordo quando era molto giovane: il primo anno lui giocò poco perché aveva Lavezzi avanti, dal secondo giocò di più e già da lì mostrava delle qualità importanti. Si sapeva che avrebbe preso il testimone di Paolo Cannavaro, perché anche lui napoletano ed attaccatissimo alla maglia.

Napoli? Deve ritornare nel suo habitat naturale che è appunto la Champions. Dopo il nostro percorso di risalita, con la prima qualificazione in Champions nell’era post Maradona, la squadra ha mancato questo obiettivo solo nelle gestioni Benitez ed Ancelotti.

Gattuso? Sinceramente, per quanto fatto e per le pressioni subite, non vedo uno migliore di lui sulla panchina azzurra. Giocare ogni 3 giorni è completamente un altro sport, non ti alleni come si deve, ma per una società come quella partenopea non possono esserci questi alibi, proprio perché si punta a stare sempre nelle coppe europee. Piuttosto, bisogna mettere a disposizione del mister una rosa qualitativa. Quest’anno la rosa è ampia, ma tanti sostituti non sono all’altezza dei titolari.

Scudetto? Per me lo vince l’Inter, con la Juve seconda e Atalanta, Napoli e Milan a giocarsi i restanti due posti in Champions League”.