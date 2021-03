Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso della Roma in merito al 3-0 a tavolino della prima giornata contro l’Hellas Verona. L’errore fu quello di inserire Amadou Diawara nella lista errata, ovvero quella under 23. Secondo la difesa del club giallorosso, si tratta di uno sbaglio commesso “in buona fede”. Tuttavia, il Collegio non ha accolto il ricorso. Dunque, il 3-0 a tavolino è stato confermato.

