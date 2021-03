SKY – Marani: “Problema del Napoli? L’assenza dell’attacco per diversi mesi”

Matte Marani, vice-direttore di Sky, ha parlato del momento del Napoli e delle difficoltà riscontrate dal club azzurro: “La squadra di Gattuso si è trovata senza riferimenti offensivi dalla partita di dicembre contro l’Inter. A questa causa poi si sono aggiunte diverse cose che non hanno girato come dovevano. Il maggior problema però è stata l’assenza della punta, ora che Mertens e Osimhen hanno recuperato per gli azzurri andrà meglio. Il Napoli deve sfruttare questa settimana per compiere un’impresa”.