Lazio-Torino si giocherà e non sarà dato il 3-0 a tavolino. Questo è quanto deciso dal Giudice Sportivo e quindi ora la Lega Calcio dovrà trovare una data per il recupero della gara. Anche se la Lega non aveva rinviato la partita, l’ASL di Torino aveva vietato alla squadra granata di partire verso Roma, quindi c’era una causa di forza maggiore che impediva il normale svolgimento del match.