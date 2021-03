Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de il Mattino. Queste le sue parole su Insigne:

“Lo conosco bene, l’ho allenato quando guidavo l’Under 21. Oltre ai gol ed assist di pregevole fattura, fa anche una fase difensiva e un lavoro ottimo per la squadra. È il leader del Napoli e potrà essere l’arma in più per la lotta Champions. Ha la stima della squadra e i compagni lo seguono”.