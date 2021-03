Del Genio: “Uscita dal basso? Se si fa come Ranieri si diventa l’anti-calcio”

Il giornalista Paolo Del Genio, quest’oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleA circa alcune tattiche: “Uscita dal basso? Non si può fare sempre, non abbiamo le migliori doti ma non siamo neanche la peggiore squadra. Basta organizzarsi bene e farla al momento giusto. Non farla mai porta a nulla, se avete visto Samp-Atalanta non farla mai come Ranieri significa buttare sempre lungo, aggredire la seconda palla, ti sfinisci nella ripresa e alla lunga sei l’anti-calcio. Non è proponibile lanciare questa palla lunga, non fatevi impapocchiare da chi la ritiene il male del calcio. Non rimaniamo al calcio di 30 anni fa solo perché in tv c’è gente che faceva calcio 30 anni fa, vi fanno vedere la palla persa e restare impressionati. Altrimenti lanciamo sempre e arriviamo 12esimi come la Sampdoria”.