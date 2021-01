Di Marzio: “Gattuso? Dovrebbe lasciare Napoli solo in un caso”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso ha messo a posto una squadra ammutinata, la responsabilità non è solo sua. Ce l’ho con la società ce chiama tutti questi altri allenatori, si può cambiare se Gattuso non raggiunge la Champions League. Ci sono calciatori che non sono da Napoli ed altri che non corrono e non trovano posizione in campo. Questa storia del rinnovo non mi piace, non orrei che destabilizzasse l’ambiente”.