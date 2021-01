Venerato: “Gattuso ha usato toni che non gradisco ma c’è una ragione, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Piùenne per dire la sua sulle dichiarazioni di Gattuso nel post-gara di Udinese-Napoli. Queste le sue parole: “Gattuso si è molto lamentato rispetto alle voci che lo vedevano ad un passo dal lasciare Napoli, ha usato anche toni che a me non hanno fatto impazzire ma lo capisco. Determinati colleghi riportano notizie che alle volte si rivelano delle vere e proprie bufale senza dar peso alle ripercussioni che tali news possono avere nei confronti della persona incriminata. Gattuso negli ultimi tempi è stato messo più volte sul banco degli imputati dalla maggior parte dei giornalisti campani e questo, evidentemente, ha dato molto fastidio al tecnico calabrese.

Prima di sparare a zero su qualcuno, è bene che si informino. In primis perchè bisogna avere rispetto della persona oggetto della notizia ma anche per rispetto degli altri colleghi che, per procurarsi le giuste esclusive, passano intere giornate al telefono“.