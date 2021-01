Pistocchi: “Napoli troppo criticato contro l’Udinese, vi dico la mia sulla sfida con la Fiorentina”

Il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania per dire la sua in merito al match disputato dal Napoli contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Il Napoli è stato fin troppo criticato in seguito alla gara contro l’Udinese. Gli azzurri sono riusciti, nel bene o nel male, a portare a casa i tre punti nonostante una gara di tanta sofferenza. Non dimentichiamo che l’Udinese è comunque una squadra tosta, hanno battuto la Lazio all’Olimpico e la difesa partenopea era orfana dei suoi migliori interpreti. Inoltre anche ai tempi di Sarri la squadra campana ha sempre avuto parecchie difficoltà alla Dacia Arena per non parlare dell’era Benitez o Mazzarri.

Fiorentina? Vedo il Napoli favorito ancora una volta! Dal punto di vista della qualità dell’organico non ci sono paragoni, se Gattuso riuscisse a mettere a posto anche le ultime difficoltà riscontrate a centrocampo, la gara andrà irrimediabilmente dalla parte degli azzurri“.