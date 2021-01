Premier League, gli arbitri ricorderanno ai giocatori di rispettare le distanze in campo: i dettagli

Come riportato da Sky Sports, in Premier League gli arbitri dovranno ricordare ai calciatori di rispettare il più possibile le distanze anche in campo, in particolare durante le esultanze.

La Premier League e la PGMOL stanno stanno scrivendo agli ufficiali di gara questa settimana, dicendo loro di discutere con capitani e allenatori esortandoli a rispettare queste regole. Questa decisione è stata presa dai funzionari per via del mancato rispetto dei protocolli anti-Coronavirus durante le partite di calcio, risultando così soggetti a critiche.

Due allenatori non sono d’accordo con queste scelte: Pep Guardiola e Mikel Arteta. Entrambi credono che per i giocatori sia molto difficile mantenere la foga dopo una rete.