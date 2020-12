Ventura: “Napoli? E’ un momento particolare. Lotta scudetto? Ci sono tante squadre”

Ventura, allenatore di calcio, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’: “Napoli? Non si giudica la squadra da una partita. E’ un momento particolare per tutti, ci può stare la partita di ieri. I giocatori sono stanchi, giocano ogni 3 giorni e gli infortuni incidono. Due settimane fa vedendo la classifica senza penalizzazione e recuperando quella con la Juve poteva essere primo. Per lo scudetto ci sono diverse squadre. Non c’è nessuna certezza di vincere. Per esempio la Roma vince con Torino e Sassuolo facendo molti gol, e poi perde con l’Atalanta in un periodo non ottimale. Al Napoli rimpiango di essere arrivato troppo presto. Però sono felice di aver cominciato la rifondazione del Napoli. De Laurentiis l’ultima volta l’ho visto a un funerale. Mi è restato nel cuore, come tutte le altre persone con cui ho lavorato. Sicuramente lo sentirò per fargli gli auguri”.