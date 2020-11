Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole sul Napoli:

“Il Napoli crea ma sbaglia troppo. E quando fai così prima o poi vieni punito. Gli azzurri arrivano tante volte al tiro ma peccano troppo nella concretezza in zona gol. Non mi piace Mertens schierato come trequartista, per me uno come lui deve giocare vicino alla porta. Osimhen? E’ un gran contropiedista, ma non credo possa realizzare valanghe di gol. Al Napoli sarebbe servito un calciatore del calibro di Ibrahimovic, infatti ho sperato a lungo che arrivasse in Campania. Invece alla Roma sarebbe servito Milik, come alternativa a Dzeko. A gennaio i giallorossi dovranno pensare a operazioni di questo tipo per ambire alle prime quattro posizioni di classifica”.