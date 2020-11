Alvino: “Dopo due sconfitte, Gattuso è già sotto accusa. Vi spiego come la penso”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per fare il punto sulla situazione in casa Napoli dopo la sconfitta col Sassuolo. Queste le sue parole: “Sono bastate solamente due sconfitte a Gattuso per farlo arrivare immediatamente sul banco degli imputati. I punti persi con AZ e Sassuolo sono frutto di episodi molto diversi tra loro e sono convinto al 100% che l’ex tecnico del Milan è già a lavoro per risolverli. Le accuse gravi che i tifosi fanno piovere sul mister non fanno altro che peggiorare le cose. E’ un errore che, purtroppo, questa piazza commette molto spesso“.