Ag. Insigne: “Sconfitte? Non è una tragedia, con Lorenzo tutto andrà meglio. Queste le ultime sul rinnovo”

L’agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è intervenuto a Radio Crc per dire la sua sul rinnovo del suo assistito e della sconfitta col Sassuolo. Queste le sue parole: “Le sconfitte con l’AZ ed in particolare quella col Sassuolo, non possono essere viste come un periodo di calo. Ci sta perdere qualche punto per strada, è normale soprattutto se poi manca il capitano. I giocatori carismatici come Lorenzo, danno moltissimo alla squadra non solo sul lato tecnico ma anche mentale. Abbiamo infatti visto sia la Juventus che il Milan cadere qualche volta soprattutto quando in campo non c’erano Ibrahimovic e Ronaldo!

Rinnovo? Non c’è ancora nulla in programma e, fino ad adesso, non c’è stato ancora nessun incontro per discuterne. Vedremo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il ritorno in campo invece sarà il medico a decidere quando Insigne non correrà più rischi. Solo allora, il capitano, potrà tornare in campo sia col Napoli che con la Nazionale“.