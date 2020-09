Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal circa il futuro di alcuni azzurri: “Koulibaly? Visto che il Napoli in quella zona del campo ha in rosa già Maksimovic e Luperto oltre a Manolas, ha bloccato un giocatore che ancora non ha firmato con altro club che è Sokratias, il Napoli potrebbe vendere Koulibaly anche il 4 ottobre sera e poi mandare subito dopo la pec del contratto di Sokratis”.