Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il mercato effettuato dal Napoli in questi anni: “Non ci vogliamo arrendere, nessuno di noi, al fatto che la Ssc Napoli ha una sua linea, che può piacere o meno, ma dà i suoi frutti, virtuosa e che tiene il Napoli con i conti a posto, da 12 anni in Europa ed al vertice del calcio italiano. Se qualcuno che ha più forza economica e politica di te, tecnicamente è più forte di te, prende una sbandata in curva, la speranza è che tu inseguendolo possa superarlo”.