Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa le voci di mercato: “Koulibaly? Ramadani non ha bisogno di tornare a Capri per vedere De Laurentiis, si sentono a telefono o via Skype, anche con Giuntoli. Siamo nel pieno della trattativa, anche se il club che resta prepotentemente sul giocatore è il City, più di United e Psg”.