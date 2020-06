Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha voluto parlare della situazione di Dries Mertens:

“È un grande centravanti. Sbaglia pochissimo e in quella posizione si diverte molto. Sarri mi disse che in pochi erano come lui: a 28 anni nessun tecnico si accorse che aveva grandissime doti da attaccante puro”.