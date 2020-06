Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Napoli.

Il calciatore sarà sicuramente messo sul mercato e non andrà a scadenza, come sta accadendo in queste settimane con Callejon.

La richiesta del Napoli è alta: 40 milioni di euro.

L’attaccante ha contatti frequenti con la Juventus e ascolta anche la proposta dell’Atletico Madrid.

Una cosa però appare certa: a fine stagione le strade di Milik e del Napoli si divideranno.