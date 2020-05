Calaiò: “Mertens deve festeggiare il compleanno con un rinnovo”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live circa la situazione in casa Napoli:

“Mi auguro che Mertens possa festeggiare il compleanno con un buon rinnovo di contratto. E’ un calciatore importante e può fare ancora la differenza. Milik? A me non dispiace come attaccante, ha avuto diversi infortuni e nonostante questo la media gol è importante. Bisogna capire se il Napoli riuscirà a prendere un top come Cavani o Icardi, a quel punto è giusto che vada via. Se non arriva nessuno, mi terrei Milik e Petagna come punte centrale e poi avrei comunque Mertens. Dipende dalle strategie del Napoli”.